Tron: Ares si presenta con un nuovo teaser trailer pieno di azione

Il nuovo teaser trailer di Tron: Ares sottolinea la spettacolarità delle sequenze del nuovo film con Jared Leto, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 9 ottobre.

Diretto da Joachim Ronning, Ares si pone come il terzo capitolo della saga di Tron dopo l'originale del 1982 e il sequel Tron: Legacy del 2010. L'obiettivo della pellicola è naturalmente quello di rilanciare ed espandere una proprietà intellettuale dall'indubbio fascino e dal grande potenziale.

Protagonista del film è Jared Leto, che interpreta appunto il ruolo di Ares: un programma digitale estremamente avanzato, progettato per portare a termine compiti straordinari e capace di oltrepassare i confini del mondo virtuale per approdare nella realtà fisica.

Confermato all'inizio del 2023 dopo un continuo susseguirsi di voci in merito alla sua possibile cancellazione, Tron: Ares proverà a esprimere in maniera ancora più convincente i presupposti narrativi di un franchise senza dubbio iconico.