Tron: Ares si presenta con un nuovo teaser trailer pieno di azione

Il nuovo teaser trailer di Tron: Ares sottolinea la spettacolarità delle sequenze del nuovo film con Jared Leto, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 9 ottobre.
Diretto da Joachim Ronning, Ares si pone come il terzo capitolo della saga di Tron dopo l'originale del 1982 e il sequel Tron: Legacy del 2010. L'obiettivo della pellicola è naturalmente quello di rilanciare ed espandere una proprietà intellettuale dall'indubbio fascino e dal grande potenziale.
Protagonista del film è Jared Leto, che interpreta appunto il ruolo di Ares: un programma digitale estremamente avanzato, progettato per portare a termine compiti straordinari e capace di oltrepassare i confini del mondo virtuale per approdare nella realtà fisica.
Confermato all'inizio del 2023 dopo un continuo susseguirsi di voci in merito alla sua possibile cancellazione, Tron: Ares proverà a esprimere in maniera ancora più convincente i presupposti narrativi di un franchise senza dubbio iconico.
Un rilancio complicato?
Forte di una colonna sonora firmata dai Nine Inch Nails, Tron: Ares proverà dunque a spingere la serie Disney al fine di raggiungere risultati inediti, che possano rendere giustizia a una lore così suggestiva ma incapace finora di fare davvero il botto.
Se infatti tanto l'originale del 1982 quanto il sequel del 2010 sono stati capaci di totalizzare incassi importanti, nessuno dei due si è trasformato effettivamente in un successo clamoroso: riuscirà la pellicola con Jared Leto a sfatare questo tabù?