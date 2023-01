Tron 3 "Ares" è confermato: le riprese del film con Jared Leto stanno per iniziare

In base a quanto raccolto da Deadline, Disney avrebbe dato definitivamente il via libera alla produzione di Tron: Ares, ovvero il terzo film della serie fantascientifica che ha rappresentato uno dei primi esempi di contaminazione tra videogiochi e cinema, almeno dal punto di vista della visione e del soggetto.

Tron 3 si chiamerà dunque Tron: Ares, e avrà per protagonista Jared Leto, mentre è ancora in attesa di conferme il regista. Secondo quanto riferito, sembra che Joachim Rønning, director di Malificent e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar sia in trattativa avanzata per dirigere la pellicola.

Sembra che le riprese siano comunque previste iniziare in agosto, dunque non dovrebbe mancare molto ad avere informazioni più precise e definitive sulla produzione del film, nonostante l'incertezza che ancora pervade la questione del regista. Per quanto riguarda la sceneggiatura, dovrebbe essere ad opera di Jesse Wigutow.

La storia di Tron: Ares dovrebbe rappresentare un seguito più o meno diretto di Tron: Legacy, il secondo capitolo che è uscito nel 2010, a quasi 30 anni di distanza dall'originale Tron. Gli executive producer dovrebbero essere Sean Bailey e Sam Dickerman.

A questo punto, attendiamo informazioni ufficiali su Tron: Ares, considerando che il film sembra infine in procinto di essere veramente realizzato presso Disney.