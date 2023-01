Hogwarts Legacy: potete scegliere la vostra Casa e Bacchetta ora, così da non farlo nel gioco

Hogwarts Legacy ci permetterà di creare il nostro personaggio liberamente, nell'aspetto e non solo. Potremo infatti decidere in che Casa entrare e qual è la nostra bacchetta. Il tutto sarà possibile dal 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (le altre versioni arriveranno dopo) oppure già ora. Potete infatti sfruttare il sito my.wizardingworld per completare questi procedimenti in anticipo, tramite il vostro account.

Una certa fetta di utenti avrà già un proprio account dedicato al Wizarding World con queste informazioni, quindi potrà direttamente spostare tali dati nel gioco. Il procedimento è spiegato, in inglese, a questo indirizzo (dove trovate tutti i link necessari). Qui sotto potete trovare la nostra traduzione.

Prima di tutto, dovete fare l'accesso con il vostro account oppure crearne uno nuovo. Nel caso non l'abbiate già fatto, dovete procedere alla cerimonia della Bacchetta e allo Smistamento, così da scegliere la vostro Casa. Queste informazioni saranno contenute all'interno di un codice da 8 cifre che verrà fornito dal sito Wizarding World. Il passo successivo è entrare nel sito di Warner Bros Games, editore di Hogwarts Legacy, e accedere con il vostro account o crearne uno nuovo. Tramite il codice a otto cifre sarà possibile legare l'account del Wizarding World e di Warner Bros.

Una volta all'interno di Hogwarts Legacy, si riceverà un link tramite il quale fare l'accesso con l'account di Warner Bros. Games. Sarà presente anche un codice QR per semplificare il procedimento. A questo punto si otterrà un altro codice, da sei cifre questa volta, da usare per inserire nel gioco le informazioni del vostro account Warner Bros.

Facendo questo procedimento non solo spostiamo la nostra Casa e la nostra bacchetta all'interno di Hogwarts Legacy, ma otteniamo anche un wallpaper esclusivo per PC così come un contenuto in-game, ovvero una maschera. Se ci si collega con il proprio account Harry Potter Fan Club, si ottiene anche una veste con i colori della propria Casa. Potete vedere i due oggetti estetici qui sotto.

I contenuti estetici di Hogwarts Legacy

Per una guida completa a possibili problemi, vi lasciamo alla FAQ ufficiale di Portkey Games.

In attesa dell'uscita del gioco, potete anche vedere l'aspetto del Cappello Parlante, così da entrare nella giusta atmosfera per decidere quale sarà la vostra casa di Hogwarts Legacy.