Hogwarts Legacy ha ricevuto un nuovo aggiornamento con supporto ad AMD FSR 3, Intel XeSS 2.0 e altro

Avalanche Software ha pubblicato la nuova patch del 17 aprile per Hogwarts Legacy, che aggiunge il supporto ufficiale per AMD FSR 3 e Intel XeSS 2.0, oltre ad altre tecnologie grafiche in versione PC per una più ampia gamma di utenti.

Con questo aggiornamento, i possessori di AMD e Intel potranno ora utilizzare Frame Gen per migliorare ulteriormente le loro prestazioni e altre soluzioni in grado di incrementare la resa grafica del gioco su configurazioni che non si basano su GPU NVIDIA.

Si tratta di una patch che punta soprattutto all'incremento delle soluzioni tecnologiche da implementare per migliorare prestazioni e qualità grafica, sebbene non manchino degli aggiustamenti e miglioramenti vari.