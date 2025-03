Avada Kedavra: Warner Bros. avrebbe cancellato Hogwarts Legacy Definitive Edition

Il progetto sarebbe stato ufficialmente cancellato questa settimana, per via di alcune preoccupazioni concernenti la quantità di contenuti extra , ritenuta non sufficiente a giustificare il prezzo del pacchetto.

Stando a un nuovo report pubblicato dal giornalista Jason Schreier su Bloomberg, Warner Bros. avrebbe cancellato Hogwarts Legacy Definitive Edition , la versione definitiva del gioco, con contenuti aggiuntivi e aggiustamenti vari. La decisione sarebbe arrivata come parte della ristrutturazione in corso della divisione videogiochi dell'ala intrattenimento della compagnia.

Pochi contenuti

Hogwarts Legacy Definitive Edition avrebbe aggiunto delle nuove storie al gioco originale, tra cui una tagliata relativa a un personaggio già presente, ed era pianificata per quest'anno, nonostante non fosse stata ancora annunciata. Comuque sia c'erano già diverse voci in giro ad affermarne l'esistenza, tra le quali una raccolta dall'informatore Tom Henderson e una raccolta da Schreier.

Questa è solo l'ultima delle mosse attuate da Warner Bros. per provare a salvare la sua divisione videogiochi, che sta tentando di risollevarsi da un 2024 disastroso.

Abbiamo avuto un cambio di presidente, la cancellazione di progetti importanti quali Wonder Woman e la chiusura di diversi studi di sviluppo, tra i quali Monolith Productions.

Evidentemente Hogwarts Legacy viene considerato troppo importante per rischiare di affossarne il nome con un'edizione poco convincente. A questo punto rimane da capire se i contenuti che avrebbero dovuto far parte della Definitive Edition rispunteranno fuori in qualche forma, magari come DLC. Li stavano lavorando Avalanche, lo sviluppatore del gioco, insieme a Rocksteady, attualmente in crisi dopo il fallimento di Suicide Squad: Kill the Justice League.