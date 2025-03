L'aggiornamento 1.3.1 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sistema alcune missioni e tanti bug

GSC Game World ha pubblicato l'aggiornamento 1.3.1 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , che va a migliorare il gioco in diversi aspetti, sistemando tanti bug, in particolare quelli relativi alla progressione delle missioni , sia quelle principali, sia alcune secondarie, alcuni dei quali potevano bloccare i giocatori e impedirgli di andare avanti nel gioco.

Tutte le novità

Ora fate bene attenzione: la parte relativa alle missioni contiene necessariamente delle anticipazioni sul gioco. È difficile contestualizzarle, se non si è giocato, ma potreste non voler conoscere qualcosa di quanto riportato. Quindi, nel caso, non andate avanti nella lettura.

Uno dei luoghi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Per quel che riguarda la storia principale, le missioni secondarie e i vari incontri è stato risolto un problema per cui Scar poteva risultare assente. nel laboratorio durante la missione "Visions of Truth", uno per cui la fase della missione "Recupera l'Emettitore di Controllo dal tecnico" della missione "Dawn of a New Day" non poteva essere avviata a causa della morte di Powerplug, uno per cui l'obiettivo della missione "Trova Spirit" non poteva concludersi se il giocatore parlava di nuovo con Spirit subito dopo il primo dialogo durante la missione "The Boundary", un altro per cui la missione "Chasing Ghosts" non poteva progredire dopo aver attivato l'equipaggiamento della torre.

Risolto anche un problema per cui l'obiettivo della missione "Parla con Scar" non poteva essere completato da alcuni utenti se l'uomo era morto durante la missione "The Road to the Foundation" e uno per cui il giocatore poteva cadere nel vano dell'ascensore senza alcuna possibilità di uscirne durante la missione "Let No One Leave Unsatisfied". Risolto un problema per cui l'obiettivo "Entra nel laboratorio sotterraneo" poteva avviarsi senza aver ottenuto l'Emettitore da Powerplug durante la missione "Dawn of a New Day"e un altro per cui Simon Dubny poteva mancare dalla cella di Faust durante la missione "Hot on the Trail" e così via.

Per quanto riguarda la parte tecnica, riportiamo quanto scritto nella nota di rilascio: