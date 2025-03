S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha raggiunto i 6 milioni di giocatori, annuncia GSC Game World

Il gioco è uscito il 20 novembre scorso su PC e Xbox, lanciato anche direttamente nel catalogo del Game Pass al day one e subito in grado di raggiungere ottimi risultati in termini di vendite , considerando che ha raggiunto 1 milione di copie già nelle prime 24 ore e recuperato i costi di sviluppo nel giro di un mese.

Non è del tutto chiaro se il conteggio comprenda sia i giocatori presenti su Steam che quelli su Xbox, dove il gioco è fruibile anche attraverso Game Pass, ma in ogni caso il risultato è davvero impressionante e dimostra il successo che lo sparatutto survival con elementi RPG ha ottenuto nel mondo.

GSC Game World ha annunciato un nuovo risultato davvero notevole raggiunto da S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , che conta ora oltre 6 milioni di giocatori , in base alla nuova comunicazione pubblicata dal team ucraino su Steam.

GSC Game World celebra 6 milioni di Stalker nella Zona

"La Zona non è mai stata così rumorosa!" Scrive GSC Game World nel suo messaggio di annuncio sul nuovo traguardo raggiunto in termini di quantità di giocatori raggiunti all'interno del nuovo capitolo della sua serie.

L'immagine celebrativa per i 6 milioni di giocatori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

"Nelle aree di sosta, gli stalker cantano canzoni e suonano la chitarra. Le risate si sentono ovunque: da Zalissya a Wild Island e oltre! A un certo punto anche il Quiet's Camp si è trasformato in un ingorgo".

"Oggi festeggiamo i 6 milioni di stalker che sono venuti a giocare a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Sei milioni! Una cifra difficile da comprendere, ma reale grazie a voi. Siamo incredibilmente grati e orgogliosi che ognuno di voi abbia lasciato un segno unico nella Zona".

Sono stati dunque rilevati 6 milioni di giocatori nella Zona, a dimostrazione di come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sia riuscito a conquistare una grande quantità di giocatori, nonostante si tratti di un titolo di non facile digestione per utenti meno esperti o poco avvezzi al genere.

Nelle scorse settimane, il gioco ha ricevuto la patch 1.2, che include oltre 1700 miglioramenti, giunta poco dopo la patch 1.1.4. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.