S.T.A.L.K.E.R. 2 ha già raggiunto un'importante traguardo di vendite, nonostante il Game Pass

In realtà, come confermato dal team ucraino, il numero di giocatori effettivi è molto più elevato dato che il titolo è incluso all'interno del catalogo di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate e dunque in tanti lo stanno giocando proprio tramite al servizio in abbonamento di Microsoft. Cosa che tra l'altro rende questo risultato ancor più impressionante.

Non sono passate neppure 48 ore dal debutto su PC e Xbox, eppure S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha già raggiunto un importante traguardo di vendite. Gli sviluppatori di GSC Game World si sono affacciati sui social pochi minuti fa per comunicare che la loro ultima fatica ha raggiunto quota 1 milione di copie vendute .

S.T.A.L.K.E.R. 2 verrà supportato a lungo

"Non c'è da stupirsi che la Zona sia un po' affollata. Sono state vendute un milione di copie e molti di più cacciatori si sono uniti alla caccia all'artefatto con Game Pass. Questo è solo l'inizio della nostra indimenticabile avventura", recita il messaggio su X di GSC Game World.

In occasione del lancio, GSC Game World ha pubblicato un messaggio in cui afferma che il gioco è un progetto "di passione e d'amore" (e gli crediamo, considerando i lavori sono continuati nonostante l'inferno attraversato dagli sviluppatori a causa della guerra in Ucraina) ma ammette anche che allo stato attuale è ancora "grezzo", promettendo un supporto a lungo termine per sistemare bug e problemi vari e migliorare altri aspetti, come il sistema A-Life. Rimanendo in tema, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.