S.T.A.L.K.E.R. 2 è un "progetto d'amore" ancora "un po' grezzo" dice il team, ma verrà supportato e migliorato

La questione è ben evidente: la versione del gioco recensita, nella maggior parte dei casi, presenta diversi problemi tecnici che per alcune testate hanno avuto anche un notevole peso nella valutazione, tanto da aver portato a risultati contrastanti . La patch del "day 0" pubblicata nelle ore scorse sembra abbia già risolto molti di questi inconvenienti , ma c'è ancora della strada da fare.

Oggi è stato il giorno del lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , un evento epocale se si considera il tempo passato dal primo capitolo, il suo status di cult e soprattutto l'inferno attraversato dagli sviluppatori per portare a termine il progetto, che GSC Game World considera "di passione e d'amore" ma ancora un po' "grezzo" sotto alcuni aspetti, che verrà però supportato e migliorato a lungo .

Una roadmap dei contenuti arriverà a dicembre

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un gioco enorme, e ci rendiamo conto che in un gioco del genere potrebbero esserci dei lati ancora grezzi", si legge nel messaggio visibile qui sotto.



"Non abbiamo mai pubblicato nulla di questa scala prima. Siamo assolutamente impegnati a rimanere qui, monitorando i vostri feedback e risolvendo velocemente qualsiasi problema emerga alla nostra attenzione", si legge nella lettera.

"Nei primi giorni dopo la pubblicazione, lavoreremo a hotfix, pubblicandoli più precisamente possibile, ma anche più velocemente possibile. Poi, ci concentreremo su aggiornamenti più ampi che comprendono miglioramenti costanti. Ci saranno anche contenuti gratuiti - condivideremo un programma preciso più tardi a dicembre. Abbiamo grandi piani per l'universo di S.T.A.L.K.E.R., sia per chi vi ritorna che per chi inizia questo grande viaggio".

