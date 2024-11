Nintendo Switch 2 avrà problemi di disponibilità al lancio? La quantità di console previste emerge da un leak

Sembra che Nintendo abbia intenzione di evitare qualsiasi problema di disponibilità al lancio di Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console da parte della casa di Kyoto: da un leak emergerebbe infatti una quantità di console disponibili al lancio decisamente soddisfacente.

In base a quanto riferito dall'insider Ninspider, piuttosto attivo di recente sulla nuova console Nintendo e non solo, sembra che la compagnia abbia intenzione di incrementare in maniera sensibile le console in vendita al lancio anche rispetto a quanto visto con Nintendo Switch.

L'idea che emerge dai documenti è che Nintendo voglia avere macchine disponibili in quantità 2,5 volte superiori a quella che caratterizzò Nintendo Switch all'uscita.