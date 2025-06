Dietro alla prima ondata di mod di S.T.A.L.K.E.R. 2, pare esserci uno sviluppatore di GSC Game World

La patch 1.5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stata accompagnata dal lancio dello Stalker 2 Zone Kit, ossia un kit di strumenti per modder che permetterà agli utenti di "modificare contenuti esistenti o creare nuove esperienze: animazioni, armi, meccaniche e persino le meraviglie della Zona".

Pur essendo disponibile da meno di un giorno, ci sono già moltissime mod per lo sparatutto in prima persona di GSC Game World. Uno dei modder più prolifici, chiamato Sanekum, sembra essere Aleksandr Silantev, un autodefinitosi "senior brick artist", accreditato come artista presso lo studio ucraino, tanto che viene da pensare che in questo modo si sia voluto dare slancio alla scena, su cui si punta per garantire la sopravvivenza (e le vendite) a lungo termine del titolo.