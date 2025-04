"La Zona è in continua evoluzione e continuerà a cambiare. Nel corso dell'anno pubblicheremo aggiornamenti e hotfix volti a migliorare ogni aspetto del gioco ", continua il messaggio dello studio ucraino.

L'aggiornamento 1.3.1 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sistema alcune missioni e tanti bug

"Fin dalla pubblicazione abbiamo analizzato attentamente i vostri feedback, confrontandoli con i nostri piani e la nostra visione per migliorare e potenziare l'esperienza di gioco ", ha scritto il team di sviluppo.

La roadmap di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stata rivista da GSC Game World, che ha deciso di organizzare in maniera diversa gli aggiornamenti per il gioco rispetto a quanto fatto nel primo anno.

Aggiornamenti trimestrali

"Con una pianificazione accurata, doppi test (interni e beta chiusa per gli update più corposi), e grazie ai vostri feedback, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl diventerà il gioco che abbiamo immaginato e che voi meritate", ha aggiunto GSC Game World, che tempo fa ha detto che ciò che abbiamo visto finora non è che l'inizio.

"Per mantenere tutto chiaro e sotto controllo, abbiamo deciso di suddividere la roadmap in aggiornamenti trimestrali. Ogni tre mesi, dunque, riceverete una panoramica completa di ciò che sta per arrivare. Le note delle patch vi confermeranno quando i contenuti saranno disponibili nel gioco."