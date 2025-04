Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile ora su iOS e Android

Come annunciato da Ubisoft nei giorni scorsi, Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile da oggi anche su iOS e Android, con una versione mobile che include tutti i contenuti apprezzati da tantissimi utenti su PC e console.

Il gioco può essere scaricato gratuitamente da App Store o Google Play, con la possibilità di accedere alle fasi iniziali della campagna e decidere se sbloccare la versione completa, approfittando di una speciale promozione che riduce il prezzo a 9,99€ anziché 14,99€ per le prime tre settimane.

Prince of Persia: The Lost Crown include su iOS e Android una serie di nuove opzioni per la personalizzazione dell'esperienza, che consentono ad esempio di impostare il frame rate a 60 fps per i dispositivi più recenti, modificare i comandi touch e utilizzare controller Bluetooth e/o fisici come il Backbone.

Non è finita: sono presenti anche regolazioni aggiuntive per rendere la sfida più rilassante, attivando alcuni automatismi che abbassano il livello di difficoltà andando ad ammorbidire sia le meccaniche platform che i combattimenti.