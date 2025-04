Forgive Me Father 2 uscirà anche su PS5, Xbox e Nintendo Switch

Forgive Me Father 2 uscirà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso di questo autunno, probabilmente in contemporanea con il lancio della versione completa per PC, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam.

Ambientato dopo gli eventi del primo capitolo della saga, lo sparatutto sviluppato da Byte Barrel ci metterà nuovamente al comando del potente Sacerdote, chiedendoci di scatenare la nostra furia contro i mostri e i demoni di ispirazione lovecraftiana che proveranno a fermare il nostro cammino.

Il gioco, anche stavolta fortemente caratterizzato dalla sua grafica disegnata a mano, metterà in campo meccaniche tradizionali miscelandole a idee inedite come l'elemento della follia: una risorsa a cui attingere nei momenti più disperati, ma col rischio di perdere completamente contatto con la realtà.

A supportare le nostre sortite troveremo un arsenale a cui non manca nulla: dai fucili a pompa alle mitragliatrici, passando per i devastanti lanciarazzi, potremo contare su di una gran quantità di armi da utilizzare per aprirci la strada.