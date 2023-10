Forgive Me Father 2: nuovo video di gameplay dalla versione in accesso anticipato

Byte Barrel ha pubblicato un nuovo video di gameplay dello sparatutto in prima persona vintage, o boomer shooter, Forgive Me Father 2, che mostra in azione la versione in accesso anticipato. Si tratta di un filmato di gameplay puro, in cui vengono mostrate alcune delle armi, i mostri che andremo ad affrontare e scampoli dei livelli. Naturalmente c'è anche tanto, tanto sangue. Insomma, se non siete stanchi di uccidere zombi in giacca e cravatta e creature lovecraftiane, dategli sicuramente uno sguardo e al limite andate a scaricare la demo su Steam, che provare le cose direttamente è sempre meglio.