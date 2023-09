Forgive Me Father 2, trailer annuncia la data di uscita su Steam in Accesso Anticipato

Questo sequel riuscirà a rifinire la formula quel tanto che basta per esprimere appieno il suo indubbio potenziale? Lo scopriremo appunto il 27 ottobre , quando il gioco debutterà su Steam in Early Access.

Nella recensione di Forgive Me Father abbiamo parlato di come il primo capitolo della serie provasse a proporre un'esperienza retrò, molto efficace durante le sequenze più veloci ma con alti e bassi sul piano del level design e del bilanciamento della difficoltà.

IGN ha pubblicato un trailer che annuncia la data di uscita di Forgive Me Father 2 su Steam: lo sparatutto sviluppato da Byte Barrel sarà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 19 ottobre, dunque fra una manciata di giorni.

Un mese da ricordare

Come abbiamo scritto nell'editoriale di oggi, ottobre 2023 si pone senza dubbio come un mese da ricordare per gli appassionati di videogiochi, considerando la quantità e la qualità delle uscite.

Anche Forgive Me Father 2 andrà dunque ad affollare questo periodo, sebbene la scelta di partire con un Accesso Anticipato finisca senz'altro per alleviare la pressione sul progetto, destinato a crescere e migliorare nel corso dei prossimi mesi.