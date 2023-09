Dredge: l'espansione Iron Rig è stata rinviata al 2024

Black Salt Games ha deciso di rinviare l'uscita di Iron Rig, la nuova espansione dell'ottimo horror marinaro Dredge, dalla fine del 2023 al 2024, ancora senza una data precisa.

Lo scorso maggio, il team aveva confermato l'arrivo di nuovi contenuti per Dredge, sia per quanto riguarda espansioni a pagamento che gratuite, ma alcuni spostamenti sono emersi a causa della necessità di coordinare meglio il lavoro e trovare gli spazi adeguati per marketing e lancio di questi.

"Avevamo programmato originariamente di passare alcuni mesi a lavorare sulle espansioni e lanciarle nel quarto trimestre di quest'anno", ha scritto Black Salt Games in una comunicazione ufficiale, "tuttavia, mentre andiamo avanti, ci siamo dovuti rendere conto che, visto il punto a cui siamo arrivati, abbiamo bisogno di più tempo per coordinare il marketing e rendere il lancio più entusiasmante possibile".