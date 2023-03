Con Dredge, è come se gli sviluppatori di Black Salt Games - team neozelandese composto da quattro persone, qui alla sua opera prima - avessero voluto capovolgere la prospettiva di Lovecraft che, pur guardando ai misteri del mare, restava ancorato a terra con il suo protagonista in visita a Innsmouth. Al contrario, in Dredge si è sempre in mare, salvo i momenti in cui si dialoga con i commercianti, i sindaci dei vari villaggi dell'arcipelago o con gli enigmatici figuri che incontreremo nel corso delle nostre battute di pesca. Come avrete potuto intuire già da queste prime righe della recensione di Dredge , questo gioco non è un semplice simulatore di pesca oceanica: è molto, molto di più, e nelle maglie della sua rete nasconde spunti narrativi affascinanti e una trama capace di mantenere alta l'attenzione del giocatore nell'arco delle circa dieci ore necessarie per arrivare ai titoli di coda.

Un nuovo inizio

Un losco collezionista spingerà il pescatore protagonista di Dredge a esplorare l'arcipelago alla ricerca di alcuni oggetti perduti

"Dredge", in inglese, vuol dire "dragare", ossia scavare sul fondale del mare per recuperare relitti o altri oggetti che, in alcuni casi, forse sarebbe meglio lasciare indisturbati, sepolti dove si trovano. Il titolo del videogioco sviluppato da Black Salt Games, però, nasconde un brillante gioco di parole: il suono della parola "dredge" richiama quello del termine "dread", che vuol dire "terrore". È l'emozione dominante nel cuore del pescatore che arriva nel villaggio di Midolla Maggiore dopo un disastroso naufragio, e accolto dal Sindaco si ritrova a dover estinguere il debito per l'acquisto di una nuova barca. Peccato che sia subito evidente che il mare non è quello che sembra: ai colori magnifici del giorno si sostituiscono le ombre della notte, spesso popolate da una misteriosa nebbia viola, da apparizioni e da mostri marini che minacciano in ogni momento l'incolumità della nostra barchetta.

In effetti, gli abitanti di Midolla Maggiore ci raccomandano fin da subito di tornare sulla terraferma entro e non oltre il tramonto, prima del calare delle tenebre. Solo che i pesci più ricercati sul mercato appaiono, guarda caso, proprio di notte, senza contare che la curiosità umana non conosce limiti - questo si sa - e quelle luci lontane che appaiono a ovest quando la luna è alta nel cielo sono uno stimolo irresistibile a indagare. Veniamo presto a sapere che il pescatore precedentemente in attività nell'arcipelago è incappato in una fine misteriosa: in mare si possono scovare dei messaggi in bottiglia che permetteranno di far luce sulla vicenda, narrata in maniera non lineare e approfondita anche grazie all'incontro, nel corso dei nostri viaggi, con bizzarri cultisti, burberi ex balenieri e mercanti girovaghi che compongono un cast interessante e bene assortito. È emblematico, in questo senso, il design della mercante che ripara e migliora la nostra barca a Midolla maggiore: una donna dallo sguardo truce, segnata dal vento del mare, i muscoli in evidenza sotto la tuta da lavoro, tratteggiata con pennellate quasi rabbiose che, in diverse occasioni, ci hanno ricordato lo stile adottato da ZA/UM nel suo Disco Elysium.

Per tutta la durata di Dredge, la sua narrazione scorre come un fiume carsico, guidando il giocatore solo fino a un certo punto. Un collezionista alla ricerca di ninnoli perduti ci darà alcuni suggerimenti per spingerci nei vari angoli dell'arcipelago, tutti brillantemente caratterizzati e differenziati: si va dalle pericolose Scogliere Burrascose, sempre in procinto di franare e percorse da un maestoso essere marino, fino al Bacino Stellare, un magnifico atollo che nasconde al suo centro un segreto ingombrante, passando per le acque caldissime di Spina del Diavolo, segnate da una massiccia attività vulcanica che avviene sott'acqua.

Sono presenti anche diverse missioni secondarie, di varia profondità, ma tutte ben scritte e capaci di mantenere alti l'attenzione e l'interesse del giocatore, spingendolo a fare ciò che più conta in Dredge: esplorare, cercando di mantenere sotto controllo gli orrori che si celano nelle notti interminabili dell'arcipelago. Rimane una grande libertà di fondo, ossia quella di girovagare e pescare a piacimento, senza la pressione di scadenze o di una fine incombente. In fondo, il nostro lavoro è quello del pescatore.