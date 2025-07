Dredge 2 si farà? Black Salt Games svela un nuovo gioco, ma non sembra interessata a un seguito

Con il successo riscosso dal primo capitolo, si potrebbe pensare che un Dredge 2 possa essere una possibilità concreta, ma sembra non sia questo il caso, considerando che tra le tante novità in arrivo da parte di Black Salt Games purtroppo non c'è un seguito diretto dello strano gioco di pesca lovecraftiano.

Il team neozelandese ha recentemente riferito di avere molte novità in serbo e di stare lavorando a un nuovo gioco, ma che questo "non è Dredge 2", a quanto pare, destinato a continuare ad essere supportato con nuovi contenuti ma non ad avere un seguito diretto, almeno per il momento.

C'è comunque un futuro particolarmente roseo per Black Salt Games, considerando le iniziative appena annunciate, che evidentemente derivano dal grande successo riscosso da Dredge, che li ha portati alla fama internazionale.