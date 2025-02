Dredge è disponibile anche su iOS e Android da oggi, e lo si può provare gratis

Black Salt Games ha annunciato che Dredge è disponibile anche su iOS e Android a partire da oggi: il gioco può essere scaricato gratuitamente da App Store e Google Play e lo si può provare prima di decidere se acquistare o meno la versione completa.

Quanto costa? In occasione del lancio il team di sviluppo ha tagliato il prezzo del gioco esattamente a metà, il che significa che lo sblocco su iOS viene a costare 14,99€, mentre su Android qualcosa in meno, 12,99€.

Non è tutto: oltre alla campagna di base di Dredge, la versione mobile consente di accedere anche alle sue due espansioni, ovverosia The Pale Reach e The Iron Rig, che aggiungono nuovi scenari e costano in promozione rispettivamente 4,99€ e 9,99€.