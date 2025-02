Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii compie l'impresa: la Top 10 giapponese è guidata da PlayStation

Famitsu, famosa testata giapponese, ha svelato i dati di vendita dei giochi (fisici) e delle console per il mercato giapponese, dedicate al periodo compreso tra il 17 e il 23 febbraio 2025. Vediamo subito la Top 10 dei videogiochi (il secondo valore sono le vendite totale fino al 23 febbraio, a partire dall'uscita):

[PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 68.219 / Nuovo [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 36.942 / Nuovo [NSW] Donkey Kong Country Returns HD - 10.714 / 206.163 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10.418 / 6.259.102 [NSW] Super Mario Party Jamboree - 9.988 / 1.199.061 [NSW] Nintendo Switch Sports - 4.659 / 1.551.593 [NSW] Minecraft - 4.424 / 3.815.718 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 3.855 / 8.077.233 [NSW] It Takes Two - 3.359 / 125.648 [NSW] Pokémon Scarlatto / Violetto - 2.932 / 5.526.005

Come potete vedere, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stato in grado di fare qualcosa di molto raro. No, non vendere oltre 100.000 copie, ma portare PlayStation sui primi due podi della Top 10 nipponica. La maggior parte del tempo la classifica è completamente composta da giochi Nintendo Switch. Come potete vedere, inoltre, la lista include soprattutto grandi nomi che continuano a vedere, come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons.