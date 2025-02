PlayStation VR2 ha ricevuto un taglio di prezzo ufficiale, vediamo quanto costa adesso

PlayStation VR2 ha ricevuto un taglio di prezzo ufficiale: a partire dal 3 marzo, il visore per la realtà virtuale prodotto da Sony sarà disponibile a 449,99€, sia nella versione "liscia" che nel bundle con Horizon Call of the Mountain.

"Se stai ancora aspettando l'occasione perfetta per tuffarti in PlayStation VR2 e provare l'innovativo sistema per la realtà virtuale di questa generazione, abbiamo ottime notizie per te", ha scritto Isabelle Tomatis, vicepresidente della divisione hardware e periferiche di SIE. "A partire dal 3 marzo, abbasseremo il prezzo al dettaglio consigliato di PS VR2."

Come detto, la cifra di 449,99€ sarà la stessa sia per il pacchetto contenente il solo visore PlayStation VR2, i controller Sense e gli auricolari stereo; sia per il bundle che oltre a questi contenuti include anche un codice digitale per Horizon Call of the Mountain. Essendo la riduzione valida a partire dal 3 marzo, Amazon riporta ancora le cifre precedenti per PlayStation VR2, come si può vedere nei link qui sopra. Potete tuttavia memorizzarli nel caso vogliate procedere all'acquisto non appena il prezzo verrà aggiornato.