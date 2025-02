Gli sviluppatori di Palworld "casualmente" si ammaleranno domani, all'uscita di Monster Hunter Wilds

Lo sentite anche voi? In gola, intendiamo, un po' di fastidio. E questa tosse improvvisa? Non promette bene. Mi sa che domani staremo male e non potremo lavorare. Come? Esce Monster Hunter Wilds domani? Che coincidenza.

Scherzi a parte, questo è bene o male il ragionamento di Pocketpair, il team di sviluppo di Palworld, che ha deciso di dare ai propri dipendenti un giorno di ferie ben sapendo che molti di loro non vedono l'ora di provare il nuovo GDR di Capcom.