Hitman: World of Assassination si mostra su PlayStation VR2 con un trailer del gameplay

Hitman: World of Assassination è stato mostrato su PlayStation VR2 con un trailer del gameplay che presenta le meccaniche in prima persona di questa esperienza in realtà virtuale, che promette di metterci davvero nei panni dell'infallibile Agente 47.

Disponibile a partire dal 27 marzo su PSVR2, l'action stealth di IO Interactive si prepara a portare le sue intricate missioni, i suoi affascinanti personaggi e tutti i suoi contenuti in una dimensione differente, quella del VR appunto.

Il trailer rivela in che modo le tante interazioni del gioco sono state trasposte in questo nuovo contesto, grazie ad alcune modifiche all'interfaccia e ovviamente a un sistema di controllo ripensato per i dispositivi del visore PlayStation VR2.

Le numerose e variegate missioni appartenenti alla trilogia di Hitman assumeranno dunque connotati differenti, viste da questa inedita angolazione, e il risultato appare davvero interessante.