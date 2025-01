Hitman: World of Assassination ha raggiunto una quantità di giocatori sconvolgente

Hitman: World of Assassination pare essere davvero un grande successo, considerando la quantità di giocatori che è riuscito a raggiungere, comunicata proprio in queste ore da IO Interactive: 75 milioni di utenti si sono collegati al gioco in questione.

Questo rende Hitman: World of Assassination il titolo di maggior successo di sempre all'interno della serie, come specificato dal team di sviluppo, che continua ad essere supportato e avere una solida base di utenti nonostante sia in giro da quasi 10 anni.

Solo per quanto riguarda dicembre 2024, un milione di giocatori attivi sono stati registrati nel mondo del gioco, portando avanti vari obiettivi anche all'interno degli eventi che periodicamente vengono proposti dal team nel programma di supporto, tra i quali anche Jean-Claude Van Damme come obiettivo.