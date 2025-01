Ecco quanto ha venduto finora Lollipop Chainsaw RePOP

Lo studio di sviluppo Dragami Games ha pubblicato un brevissimo post su X per annunciare le vendite fatte finora da Lollipop Chainsaw RePOP , l'edizione rimasterizzata dell'action di Grasshopper Manufacture: 200.000 copie . Per confronto, l'originale, pubblicato su Xbox 360 e PlayStation 3, vendette 1,24 milioni di copie.

L'annuncio

"Siamo lieti di annunciare che le vendite cumulative in tutto il mondo di "Lollipop Chainsaw RePOP" hanno superato le 200.000 unità!" ha scritto lo studio, senza scendere nei dettagli, ma pubblicando una nuova immagine di Juliet, la protagonista, ritratta in primo piano con il suo iconico lecca lecca.

Evidentemente deve trattarsi di un risultato soddisfacente, considerando che stiamo parlando di un progetto relativamente economico che, quindi, non richiedeva di vendere chissà quante copie per andare in pareggio.

La storia di Lollipop Chainsaw RePOP si svolge nella San Romero High School, il principale liceo di una città sita da qualche parte sulla West Coast degli Stati Uniti. Juliet Starling, studentessa modello e ragazza pon pon per vocazione, è anche una cacciatrice di zombi, come tutti i membri della sua famiglia lo sono da molte generazioni. Il giorno del suo compleanno, Juliet esce in bicicletta per incontrarsi con il suo ragazzo, ma al suo arrivo trova che tutti i suoi compagni sono stati zombificati. Quale occasione migliore per far scaldare la sega a nastro? Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Lollipop Chainsaw RePOP.