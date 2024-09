E, per carità, va benissimo così: il game designer giapponese ha dato vita a mondi e personaggi assolutamente affascinanti e tremendamente nipponici, capaci di portare sullo schermo sequenze a cui probabilmente nessun altro avrebbe mai potuto pensare, pur magari perdendosi in piccoli dettagli come la varietà dell'azione o la qualità della struttura. Oh, a qualcosa bisognerà pur rinunciare, del resto nessuno è perfetto.

Una cheerleader armata di motosega che affronta orde di zombie: è questa la folle idea alla base di Lollipop Chainsaw RePOP , gioco nato dodici anni fa dalla mente di due geni visionari come Suda51 e James Gunn. Non è chiaro cosa abbia spinto Dragami Games a rimasterizzare questo titolo in particolare, ma considerando che a breve rivedremo anche Shadows of the Damned, sembra che le opere del buon Goichi Suda stiano vivendo una sorta di interessante revival.

Salva la cheerleader? La trama di Lollipop Chainsaw RePOP

È una mattina come tante, anzi no: è il diciottesimo compleanno di Juliet Starling e la ragazza non vede l'ora di andare a scuola per incontrare il suo amato Nick. Accade però qualcosa di sinistro e la San Romero High School (sì, San Romero) viene improvvisamente invasa da orde di feroci zombie che azzannano chiunque gli capiti a tiro.

Per fortuna Juliet non è propriamente una ragazza normale: fin da bambina è stata addestrata a dare la caccia ai morti viventi, e così l'invasione per lei non rappresenta che un chiaro invito a danzare. La cheerleader tira dunque fuori la sua fidata motosega (sì, una motosega) e comincia a fare a pezzi gli zombie con stile, facendogli saltare via la testa in un tripudio di bullet time e cuoricini.

Giunta però all'ingresso della scuola, la protagonista di Lollipop Chainsaw RePOP non riesce a evitare che alcuni non-morti attacchino Nick, che viene dunque infettato e si prepara a una morte orribile fra le braccia della sua ragazza... almeno finché quest'ultima non dice di avere un'idea, accende nuovamente la motosega e lo decapita.

Juliet e Nick in Lollipop Chainsaw RePOP

Ancora in vita grazie a una sorta di incantesimo, ma ridotto appunto a una semplice testa, Nick si ritrova appeso alla gonnellina di Juliet e suo malgrado diventa la spalla comica della cacciatrice nella sua missione per scoprire cosa sia successo alla città e chi ci sia dietro questa sanguinosa invasione... nella speranza che esista un modo per rimettere tutto a posto.