I giochi di settembre del PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili, ricordiamo quali sono

Come da prassi, a partire da ora sono disponibili i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di settembre, con l'avventura platform 2D e 3D The Plucky Squire a guidare la line-up delle nuove aggiunte di questo mese.

In totale parliamo di 13 giochi, nove dei quali per il catalogo di Extra e i restanti quattro sono titoli PlayStation VR2 e classici per gli abbonati Premium. Ricordiamo che, a differenza dei giochi regalati tramite il tier Essential, quelli riportati di seguito saranno disponibili fintanto che resteranno disponibili nel catalogo del servizio. I tempi di permanenza sono variabili, di solito non meno di sei mesi, ma in alcuni casi le tempistiche sono più corte o lunghe.