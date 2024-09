iOS 18 e iPadOS 18 disponibili: RCS, personalizzazione e tante novità per iPhone e iPad

Apple ha iniziato a distribuire iOS 18 e iPadOS 18, due aggiornamenti ricchi di novità per iPhone e iPad. Tra le principali innovazioni, l'attesissimo supporto al protocollo RCS, che promette di migliorare la comunicazione con gli utenti Android.

Annunciato a giugno, il supporto a RCS consente finalmente di condividere foto e video in alta risoluzione, vedere gli indicatori di digitazione e utilizzare le conferme di lettura anche nelle conversazioni con utenti Android. iOS 18 introduce poi ulteriori miglioramenti alla messaggistica, come nuovi effetti di testo e opzioni di formattazione in iMessage, la possibilità di programmare l'invio dei messaggi e persino di inviare messaggi via satellite.

La schermata Home diventa ancora più personalizzabile, consentendo di riorganizzare, ridimensionare e cambiare i colori delle icone delle app e dei widget. L'app Foto subisce un importante restyling, mentre il Centro di Controllo dell'iPhone viene rinnovato e fa il suo debutto la nuova app per la gestione delle password di Apple.

iOS 18 permette di controllare i dispositivi Matter localmente dall'app Casa senza bisogno di un hub domestico (richiede un iPhone 15 Pro o più recente per i dispositivi Thread). L'app Casa aggiornata consente anche di concedere agli ospiti l'accesso a serrature, porte da garage e sistemi di allarme. Inoltre, è stata introdotta una nuova modalità per sbloccare le porte senza estrarre il telefono, anche se al momento non sono ancora disponibili serrature intelligenti che supportano lo sblocco a mani libere. Qui la lista completa dei dispositivi compatibili con iOS 18.

Per quanto riguarda iPadOS 18, l'aggiornamento porta finalmente un'app calcolatrice nativa sull'iPad, dopo oltre un decennio di assenza. Chi attende con impazienza le nuove funzionalità di intelligenza artificiale, invece, rimarrà deluso. Apple ha annunciato che strumenti per riscrivere e riassumere testi, generare immagini e interagire con una Siri più conversazionale saranno disponibili con iOS 18.1, la cui beta pubblica è prevista per ottobre, ma solo negli Stati Uniti e altri paesi selezionati. Come ormai sappiamo bene, infatti, Apple Intelligence non arriverà in Italia prima del 2026: ecco tutte le funzionalità che ci perdiamo.

È già possibile scaricare l'aggiornamento su iPhone o iPad andando in Impostazioni, selezionando Generali > Aggiornamento Software e seguendo le istruzioni per installare iOS 18 o iPadOS 18. Se volete saperne di più, in questo articolo trovate descritte le principali novità, comprese quelle in arrivo più avanti.

