iOS 18: principali novità e data di uscita su iPhone 16 e gli altri dispositivi compatibili

Apple ha annunciato che iOS 18 sarà disponibile per il download a partire dal 16 settembre 2024. Quindi la nuova famiglia iPhone 16, in arrivo il 20 settembre, avrà già preinstallata la versione 18 del sistema operativo.

Tra le novità più interessanti di iOS 18 spiccano le numerose opzioni di personalizzazione, che permettono di posizionare liberamente app e widget sulla schermata home, personalizzare le icone e molto altro. Il Centro di Controllo è stato ridisegnato, con una nuova app di gestione delle password, e ora supporta app di terze parti, mentre diverse app Apple hanno ricevuto aggiornamenti significativi.

Home personalizzata, nuovo centro di controllo e un rivisitazione dell'app Foto sono solo alcune delle novità di iOS 18

L'app Foto è stata riprogettata con una nuova interfaccia e funzionalità avanzate di ricerca e organizzazione. Messaggi introduce la formattazione del testo, tapback con qualsiasi emoji, effetti animati e il supporto al protocollo RCS. Mail offre un'organizzazione automatica della posta in arrivo e una vista riassuntiva per le email dello stesso mittente. Safari introduce una nuova modalità di lettura intelligente e una funzione "In evidenza" che segnala i punti salienti delle pagine web.

Mappe offre percorsi personalizzati per camminate ed escursioni, utilizzabili anche offline. La nuova app Password sostituisce il portachiavi di iCloud e si sincronizza su tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac e persino Windows.

Altre novità includono la possibilità di bloccare o nascondere le app, la funzione Movimento per contrastare il mal d'auto o mal di mare, la possibilità di cambiare nome a Siri e attivarlo con altre scorciatoie vocali, e una modalità gioco che riduce al minimo l'attività in background.

Infine, iOS 18 introduce anche Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto specifico dell'utente. Questa funzionalità, tuttavia, sarà disponibile solo sui modelli più recenti e potenti di iPhone, come iPhone 15 Pro, Pro Max, 16 Pro e 16 Pro Max, e al lancio non sarà disponibile in Europa.

L'aggiornamento a iOS 18, presentato a giugno durante il WWDC 2024, sarà invece compatibile con una vasta gamma di modelli di iPhone, inclusi quelli risalenti al 2018. Qui trovate la lista completa.

Apple ha anche confermato che macOS Sequoia, watchOS 11 e visionOS 2 arriveranno il 16 settembre. Mentre macOS Sequoia aggiunge la funzione di mirroring dell'iPhone, watchOS 11 introduce nuove funzionalità di allenamento e visionOS 2 include un display virtuale ultrawide per Mac. Non ci sono ancora notizie su tvOS 18.

Voi che cosa ne pensate di questo aggiornamento? Lo avete già provato in beta? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.