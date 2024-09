Frank West in versione Ashley nel nuovo gameplay di Dead Rising Deluxe Remaster

Pensavamo di averle viste tutte, finché non ci siamo imbattuti nel Frank West in versione Ashley che è possibile utilizzare durante la campagna di Dead Rising Deluxe Remaster, come dimostra la nuova presentazione del gameplay realizzata da Capcom.

Il director Ryosuke Murai, in compagnia della sua collaboratrice Maru-chan, ha dato un'occhiata ai vari costumi disponibili per il protagonista dell'avventura, davvero numerosi, e i due hanno optato per il più ridicolo. Del resto avevano già trasformato il buon Frank in un vecchietto, che altro poteva succedere?

Le sequenze mostrano il personaggio alle prese con i tantissimi zombie che hanno invaso il centro commerciale di Willamette e con uno dei boss, ma introducono anche la modalità Infinity: un'opzione che consente di giocare senza il limite delle settantadue ore della normale campagna.