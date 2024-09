I giochi Netflix hanno superato i 210 milioni di download, GTA: San Andreas primo in classifica

Stando alle ultime rilevazioni, i giochi Netflix hanno superato i 210 milioni di download, e di questi ben 36,6 milioni vanno attribuiti agli episodi della serie Grand Theft Auto, con San Andreas a guidare la classifica.

GTA: San Andreas - 25,2 milioni Storyteller - 15 milioni Spongebob: Get Cooking - 10,7 milioni Bloons TD 6 - 10 milioni Too Hot to Handle - 8,98 milioni Football Manager 2024 Mobile - 8,92 milioni GTA: Vice City - 7,8 milioni Asphalt Xtreme - 6,2 milioni Stranger Things: 1984 - 5,95 milioni Farming Simulator 23 - 5,8 milioni

Come sappiamo, sono ormai alcuni anni che Netflix ha introdotto nel proprio catalogo una serie di mobile game accessibili gratuitamente dai suoi abbonati, e a vedere i numeri pare proprio che l'iniziativa abbia riscosso finora un ottimo successo.

Dopo San Andreas, nella top 10 troviamo l'avventura Storyteller di Annapurna, il coloratissimo SpongeBob: Get Cooking di Tilting Point, Bloons TD 6 di Ninja Wiki e Too Hot to Handle di Nanobit a completare le prime cinque posizioni.

Sempre per quanto concerne il capitolo della serie Grand Theft Auto, il suo è un successo duraturo: solo negli ultimi trenta giorni il gioco è stato scaricato oltre un milione di volte dagli abbonati a Netflix.