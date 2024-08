Netflix: anime, film e serie TV nel catalogo di settembre

Se in settembre senti tonare trova qualcosa in TV da guardare. Come, non fa così il proverbio? Oh, beh. In realtà, il catalogo Netflix questo settembre è un po' insolito se siete videogiocatori: non c'è tantissimo di inedito nelle nostre corde, ma ci sono comunque proposte e riproposte di valore, specialmente se amate gli anime e l'azione. Se poi siete sentimentali, dovreste tenere assolutamente d'occhio His Three Daughters il 20 settembre e Tutto chiede salvezza 2 a fine mese... ma siccome sappiamo che amate la violenza, il sangue e il sesso, dedicheremo un paragrafo alla nuova serie animata prodotta da Zack Snyder. Sperando che sia meglio di Rebel Moon.

A partire dal 4 settembre il catalogo di Netflix ospiterà una serie culto: Prison Break . Cinque stagioni (più un film, in teoria, anche se non sappiamo per certo se sarà disponibile nel pacchetto) che raccontano le disavventure di due fratelli che fanno dentro e fuori dalla prigione di Fox River dopo che il maggiore, Lincoln, finisce incarcerato con una falsa accusa. Michael cercherà quindi di farlo evadere, arrivando a farsi rinchiudere insieme a lui.

One Piece: Red

Uscito nel 2022, One Piece: Red è il quindicesimo e ultimo (in ordine cronologico!) lungometraggio ispirato alla famosissimissima opera di Eiichiro Oda, prodotto da Toei Animation per festeggiare il millesimo episodio della serie animata. Imperdibile, insomma, per ogni fan di One Piece che si rispetti e in catalogo su Netflix dal prossimo 8 settembre: racconta un'avventura autoconclusiva dei pirati di Cappello di Paglia, che si recano sull'isola di Elegia per assistere al concerto di Uta, che si scopre essere la figlia adottiva di Shanks.

Un'immagine promozionale di One Piece: Red

Fra combattimenti mozzafiato, momenti musical e tante gag, Red è una delle migliori produzioni ispirate a One Piece anche se potrebbe non essere il punto d'inizio ideale per chi non hai mai guardato un episodio dell'anime o letto un volumetto del manga, dato che compaiono tantissimi personaggi storici.