La beta di Call of Duty: Black Ops 6 è stata già invasa dai cheater

Ciò significa che nel giro di poche ore dall'apertura dei server, alcuni utenti disonesti sono già riusciti ad aggirare le protezioni e attivare cheat di ogni genere, dalla mira automatica al "wall hack" che permette di vedere i nemici anche da dietro le pareti. C'è da dire che purtroppo è la prassi: anche le beta dei precedenti giochi della serie sono state "bucate" nel giro di poche ore. E in generale vale per ogni sparatutto, ad esempio anche il recente Alpha Test di Delta Force è stata invasa dai cheater.

Stando alle segnalazioni degli utenti e alcuni video circolati in rete, a quanto pare la beta di Call of Duty: Black Ops 6 è stata presa di mira dai cheater , che stanno già popolando le partite rovinando la festa agli altri giocatori.

E i rivenditori di trucchi già si fanno i conti in tasca

Se ci sono dei bari nelle partite della beta di Call of Duty: Black Ops 6 per forza di cose ci sono anche dei rivenditori che hanno già iniziato a vendere trucchi di ogni genere e farsi pubblicità, come ad esempio di questo video qui sotto che mostra le grandi soddisfazioni che potrete provare eliminando i giocatori usando mira automatica e vista a raggi x senza un briciolo di bravura.

Tra l'altro alcuni di questi rivenditori compaiono tra i primi risultati di una rapida ricerca su Google, giusto per rendere l'idea della loro visibilità e facilità d'accesso. Giusto per dare un'idea di quanto alcuni utenti sono disposti a pagare per dominare in partita senza alcun merito, i prezzi dei cheat variano da rivenditore a rivenditore e in base ai "servizi" che desiderate, con pacchetti che possono arrivare a costare 19 dollari a settimana o, nel caso di quelli più esclusivi, anche 15 euro al giorno.

Chiaramente la speranza è che Activision riesca ad arginare il problema in maniera efficace nei prossimi giorni di beta di Call of Duty: Black Ops 6 in vista del lancio del gioco, fissato al 25 ottobre su PC e console.