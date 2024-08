Endurance Motorsport Series, abbiamo provato il nuovo gioco di guida un po' sim, un po' strategico

Inutile inventarci storie, quando stavamo per entrare da Nacon per vedere e provare Endurance Motorsport Series, non avevamo grosse aspettative. Non perché i francesi di KT Racing non siano bravi: hanno fatto un discreto lavoro con WRC accumulando tantissima esperienza e poi sono degli appassionati veri e questo non è un fattore da prendere sottogamba. Il problema è il genere, quello dei racing, che si è come cristallizzato. Per riuscire ad attirare l'attenzione del pubblico, ogni nuova uscita è oramai costretta a dare qualcosa di più di un modello di guida interessante e una grafica bella, ma non bellissima. Serve un'idea nuova, un'ambientazione particolare, delle meccaniche alternative ed è proprio quello che può sfoggiare questo Endurance Motorsport Series.

Traguardi lontani La prima particolarità di questo nuovo gioco di guida Nacon è il suo essere dedicato specificatamente alle gare Endurance, per esempio la famosissima 24 ore di Le Mans. La nostra scuderia avrà due macchine in gara, ognuna con due/tre piloti IA a disposizione. Il giocatore potrà mettersi alla guida sostituendo i in tempo reale ogni pilota, oppure riposarsi al box gestendo la gara strategicamente. Finalmente le Porsche sono tornate nei nostri videogiochi, sarà il brand sulla cover di Endurance Motorsport Series? Questo significa decidere quando sostituire i piloti, quando fare rientrare le vetture per un cambio gomme o un po' di carburante, e con quale attitudine i piloti in pista devono gareggiare: una guida rilassata è buona per non sprecare energie e mantenere la posizione, mentre una più aggressiva predilige la velocità aumentando il fattore di rischio. C'è poi da stare attenti alle previsioni meteo e naturalmente osservare attraverso gli schermi l'andamento della gara in diretta.

Alta fedeltà I più attenti tra di voi avranno sicuramente notato delle somiglianze con la modalità B-Spec di Gran Turismo 4, 5 e 6, ed è vero che la ricorda. Naturalmente quel che propone Endurance Motorsport Series è molto più complesso di quanto offerto da Polyphony Digital con quella idea dove, ricordiamo, non era possibile scendere direttamente in pista. Vi piace l'idea di gestire la gara dai box e scendere in pista per fare la differenza solo quando necessario? Endurance Motorsport Series invece ti fa guidare eccome e al volante ci è sembrato anche piuttosto solido. Durante la nostra prova avevamo a disposizione delle Porsche bestiali che abbiamo cercato di domare in Giappone per diversi giri, alcuni anche sotto la pioggia, prima di passare a pigiare tasti nella cabina di comando nei box. Il sistema di guida sembra pendere verso il realismo, con alcune semplificazioni per addolcirne gli aspetti più aspri. IL DNA dei WRC sviluppati da KT Racing emerge soprattutto in curva, ma il feedback è perlopiù diverso. Non sappiamo quanto però sarà personalizzabile dal punto di vista della fedeltà, come della difficoltà.

Revosim Sicuramente il feedback positivo è stato aiutato dalla presenza del nuovo volante che Nacon, produttrice di videogiochi come di periferiche, si appresta a lanciare quasi parallelamente a questo gioco. Primo prodotto del brand Revosim, il volante ci è parso davvero ben pensato e costruito, con una grande personalizzazione nella resistenza dei singoli pedali attraverso tre diverse tipologie di cuscinetti, naturalmente con 720 gradi di sterzata; Force Feedback di carattere. Graficamente il gioco Nacon si difende più che bene, ma senza le prodezze delle produzioni maggiori Il volante Revosim sarà annunciato a breve, mentre Endurance Motorsport Series si farà attendere qualche mese di più e arriverà, salvo posticipi, nei primi mesi del prossimo anno. Grafica e sonoro sembrano rispettare gli standard moderni senza particolari guizzi, ma la cosa migliore è stata scoprire che la nuova opera di KT Racing non è il solito gioco di guida da dimenticare subito dopo averlo visto.

Doppio ruolo Mettendoci nei doppi panni di Pilota e Team Manager, Endurance Motorsport Series tenta di farci vivere l'atmosfera di una gara automobilistica in modo molto diverso da come siamo solitamente abituati. Sono gare Endurance, gare quindi molto lunghe ma fortunatamente sarà possibile salvare in qualunque momento e riprendere la competizione la prossima volta. Revosim è la nuova etichetta sotto la quale Nacon farà uscire i suoi accessori pensati specificamente per i giochi di guida Immaginiamo sia anche possibile accelerare il tempo, ma sulla presenza di questa funzione non ci mettiamo la mano sul fuoco. Sui contenuti, come su eventuali altre modalità, sappiamo molto poco ma davvero non c'è stato tempo per impicciarsi di più visto che avevamo già sprecato minuti fondamentali curiosando tra i meccanismi del nuovo volante. L'idea di unire sviluppo di videogiochi a quello di apposite periferiche però è vincente, se Nacon sarà sfruttarla a dovere con due prodotti di qualità.

Se volete fare un nuovo gioco di guida, dovete metterci dentro un'idea ed è proprio quello che hanno fatto i francesi di KT Racing con questo Endurance Motorsport Series. La guida ci è sembrata interessante, la gestione dai box intrigante, riuscirà ad essere divertente anche dopo 24 ore e 397 giri?