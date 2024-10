Dead Rising Deluxe Remaster è più facile dell'originale e c'è un motivo preciso

"Vedendo come gli utenti hanno reagito all'originale Dead Rising, sappiamo che sfortunatamente molte persone abbandonavano il gioco , se ne stancavano e lo mettevano da parte prima di arrivare alla parte migliore", ha detto Murai.

L'abbiamo recensito!

Nella nostra recensione di Dead Rising Deluxe Remaster abbiamo parlato di come questa riedizione renda giustizia all'avventura originale di Frank West, consegnandoci una gran bella ambientazione, ottime atmosfere e un gameplay action votato alla massima libertà possibile.

I problemi stanno negli evidenti limiti strutturali del gioco, che da questo punto di vista non è purtroppo invecchiato benissimo e potrebbe far storcere il naso a chiunque sia abituato a un approccio più attuale, come quello ad esempio dei moderni open world.