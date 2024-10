Dead Rising Deluxe Remaster sarà ottimizzato per PS5 Pro, vediamo le differenze

Capcom ha annunciato che Dead Rising Deluxe Remaster sarà ottimizzato per PS5 Pro, pubblicando un paio di immagini comparative al fine di evidenziare le differenze rispetto a come gira il gioco sul modello base di PS5.

La novità principale sarà rappresentata dai riflessi in ray tracing, che consentiranno di ammirare vetrine sostanzialmente più realistiche all'interno del centro commerciale di Willamette, che fa da sfondo all'avventura dell'invecchiatissimo Frank West.

Questo potenziamento sul piano dell'effettistica non avrà conseguenze per quanto concerne le prestazioni, anzi su PlayStation 5 Pro Dead Rising Deluxe Remaster girerà a 60 frame al secondo assolutamente stabili, senza alcuna incertezza, o quantomeno è questo l'obiettivo di Capcom.

Certo, fra gli utenti dei social stanno già emergendo malumori per via del fatto che soluzioni visive simili le abbiamo già viste in giochi come Marvel's Spider-Man su PS5 base, anche quella una remaster, e c'è dunque la sensazione che gli sviluppatori abbiano tenuto in serbo determinate funzionalità per la nuova console.