Due trailer di Bleach: Rebirth of Souls presentano le abilità di Ulquiorra e Ichigo con Bankai attivo

Stando ai primi dettagli svelati, Ulquiorra spicca sul resto del cast per il suo recupero ultra veloce di Reishi che può sfruttare per lanciare i potenti attacchi energetici chiamati Cero e per il secondo stato della sua " Resurreción ", che gli garantiscono un aspetto demoniaco e un moveset ancora più letale di attacchi.

Bandai Namco ha pubblicato nelle scorse ore due nuovi trailer di Bleach: Rebirth of Souls che presentano il repertorio di abilità di altrettanti personaggi giocabili che saranno disponibili nel gioco al lancio, ovvero l'Arrancar Ulquiorra e Ichigo Kurosaki nella sua versione con Bankai attivato.

Le abilità di Ichigo

Chi ha letto il manga o visto l'anime di Bleach, sa già cosa aspettarsi dalla sua versione con Bankai attivo. In questa forma il protagonista della serie può sfruttare i suoi attacchi più famosi, come il Getsugatensho, un onda di energia sprigionata da un potente fedente che può colpire anche dalla distanza. Attivando la Getsuga Aura, Ichigo potenzia i suoi attacchi per un breve periodo di tempo. Nello stato Awakening, Ichigo attiva la hollowficazione diventando ancor più rapido e potente.





Grazie al trailer pubblicato pochi giorni fa al Tokyo Game Show 2024 sappiamo che Bleach Rebirth of Souls arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC via Steam durante i primi mesi del 2025. In precedenza abbiamo visto anche i filmati dedicati a Zaraki, Gin Ichimaru e Hitsugaya.