Il nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls ha come protagonista Toushiro Hitsugaya

Il filmato ci offre un assaggio del suo stile di combattimento, a quanto pare votato a uno stile di gioco aggressivo che richiede una precisione chirurgica. Mandando a segno attacchi e schivando repentinamente quelli nemici, Toushiro carica una barra per attivare lo stato "Tenso Jyurin", che potenzia in maniera sostanziale alcune tecniche specifiche. Tuttavia, questa si svuota velocemente se il nostro personaggio non manda a segno gli attacchi o se viene colpito.

Lo stile di combattimento a base di ghiaccio di Hitsugaya in un trailer

Come possiamo vedere, nel repertorio di attacchi di Hitsugaya ci sono colpi a media lunga distanza come il "Soten Hyogeki", che colpisce all'istante il malcapitato di turno con dei blocchi di ghiaccio, e lo "Hyoryu Renbu", che crea un drago di ghiaccio che si scaglia con violenza sull'avversario.

Bleach: Rebirth of Souls è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC Steam, con data di uscita ancora da confermare. Si tratta di un action / picchiaduro 3D in cui rivivremo le vicende del manga e anime nei panni di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi iconici della serie, oltre ad affrontare altri giocatori in match multiplayer online. In precedenza abbiamo visto anche altri personaggi in azione, come Gin Ichimaru, Yourichi Shihoin e Kisuke Urahara.