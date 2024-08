Bleach: Rebirth of Souls presenta Kisuke Urahara con un gameplay trailer

Kisuke in azione

Effettivamente come possiamo vedere dal filmato, Kisuke ha un repertorio di mosse ispirate a quelle vista nel manga e anima di Bleach vario e adatte per ogni situazione, come ad esempio un attacco con proiettli di energia e onde urto per colpire dalla distanza, e varie combo rapide di fendenti per cogliere di sorpresa l'avversario di turno.

Per chi non lo conoscesse, Bleach: Rebirth of Souls è un action / picchiaduro 3D in cui rivivremo le vicende del manga e anime nei panni di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi iconici della serie, oltre ad affrontare altri giocatori in match multiplayer online. Attualmente è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (Steam), con data di uscita ancora da confermare. La scorsa settimana abbiamo visto in azione Yoruichi Shihoin in un altro trailer.