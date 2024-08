Call of Duty: Black Ops 6 mostra il multigiocatore tramite un primo trailer di annuncio

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PlayStation 5 a partire dal 25 ottobre. Inoltre, sarà pubblicato sin dal lancio su Game Pass .

Il trailer del multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 6

Il video di presentazione della modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 ci ricorda che nello sparatutto troveremo:

16 nuove mappe multigiocatore (a cui si sommano quattro mappe rimasterizzate)

Un nuovo sistema di movimento che permetterà di scattare, scivolare e lanciarci in qualsiasi direzione

Il ritorno del prestigio classico

La personalizzazione delle componenti delle armi

La killstreak RC-XD

I Tomahawks

Molto altro

Il video del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 è denso di scene d'azione che ci danno un'idea di cosa possiamo aspettarci dallo sparatutto di Activision. Per avere più dettagli, però, dovremo attendere l'evento di COD: Next, durante il quale gli sviluppatori avranno il tempo di parlare in modo più preciso di quanto sarà disponibile all'interno del gioco.

Diteci, qual è la vostra prima impressione dopo aver visto il trailer appena pubblicato dalla compagnia di sviluppo? Vi ha convinto?

Vi lasciamo in conclusione alla modalità Zombie.