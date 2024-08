The Casting of Frank Stone è disponibile in versione demo su Steam: ecco il link per il download

Supermassive Games e Behaviour Interactive stanno per pubblicare un nuovo gioco che fonde le produzioni di entrambe le compagnie. Parliamo ovviamente di The Casting of Frank Stone, uno spin-off di Dead by Daylight che segue la struttura dei giochi horror cinematografici come The Dark Pictures Antology e The Quarry.

Ora, i fan del genere o di Dead by Daylight possono capire se l'opera è adatta ai logo gusti grazie a una demo pubblicata tramite Steam.