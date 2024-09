The Casting of Frank Stone è disponibile: l'avventura horror di Dead by Daylight si mostra con un trailer

The Casting of Frank Stone è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S .

Supermassive Games ha pubblicato il trailer di lancio di The Casting of Frank Stone . Il breve video ci dà un'idea di cosa possiamo aspettarci dal gioco horror, che ricordiamo è basata sull'universo di Dead by Daylight.

Di cosa parla The Casting of Frank Stone

La descrizione ufficiale del gioco recita, in traduzione: "L'abilità narrativa di Supermassive Games incontra l'universo di Dead by Daylight in un gioco horror che non sarà presto dimenticato. Nell'estate del 1980, quattro amici decidono di lasciare un segno nel cinema horror. Ciò che catturano scatenerà l'impensabile. Decidete il loro destino, sviluppate le loro relazioni e guidate le riprese di Murder Mill, un classico di culto che presto avrà un'influenza insidiosa... "

"In The Casting of Frank Stone, vi attende un'oscura narrazione ramificata. Le vostre decisioni scrivono il copione, l'unica cosa che si frappone tra la vita e la morte di un gruppo di giovani registi. Cambiate la realtà con le vostre scelte, aprite nuove strade con le vostre azioni e scoprite quali orrori può riservare il vostro montaggio finale. "

"In una storia in cui ogni mossa è importante, le azioni possono parlare più delle parole. Esplorate un incubo cinematografico, mettendo alla prova il vostro ingegno mentre risolvete enigmi ambientali e reagite ai Quick Time Event. Guidate il vostro cast di personaggi attraverso luoghi inquietanti e cercate indizi che nascondano il quadro generale. "

Vi ricordiamo che potete provare la demo del gioco su Steam.