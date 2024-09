Deludono le vendite di Star Wars Outlaws, investitori affossano il titolo di Ubisoft in borsa

Stando all'analista Serkan Toto, le vendite di Star Wars Outlaws sono finora deludenti e sotto le stime, tanto che gli investitori stanno affossando il titolo di Ubisoft in borsa , che è letteralmente crollato, raggiungendo una valutazione bassissima. Non è proprio un buon momento per l'editore, che si trova di nuovo nella condizione di dover recuperare, in un mercato quantomai instabile.

Key Vess non ha fatto breccia

Toto ha riportato che le azioni hanno perso il 10% negli ultimi due giorni, facendo scivolare la compagnia sotto ai 2 miliardi di capitalizzazione alla borsa di Parigi. Si tratta del risultato peggiore degli ultimi dieci anni per Ubisoft, che invece con Star Wars Outlaws e l'imminente Assassin's Creed Shadows voleva consolidare il suo recupero, dopo anni decisamente turbolenti.

Insomma, le pessime notizie non fanno che accumularsi dalle parti dell'editore di Rayman, tra i numeri di xDefiant che sono in picchiata e un affanno generale da cui non riesce a riprendersi completamente.

Proprio stamattina Christopher Dring di Games Industry aveva riportato delle basse vendite del gioco con protagonista Kay Vess sul mercato inglese, dove pare sia andato peggio di Star Wars Jedi: Survivor, vendendo il 55% di copie in meno. Scarsa consolazione quella di aver venduto il 15% meglio di Avatar: Frontiers of Pandora, che di suo non ha certo fatto dei numeri eccezionali.