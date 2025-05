Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 sarà su una scheda con chiave di gioco con download obbligatorio

Star Wars Outlaws sarà uno dei tanti titoli di terze parti per Nintendo Switch 2 che verrà distribuito in versione fisica con una "scheda con chiave di gioco" . In pratica significa che gli acquirenti dovranno scaricare per intero il titolo , dato che la cartuccia non include praticamente nessun file.

Cosa sono le schede con chiavi di gioco?

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le schede con chiave di gioco sono un nuovo fomato per i giochi Nintendo Switch 2 in formato fisico. La confezione include una cartuccia, ma al suo interno non è presente alcun file del titolo acquistato, bensì hanno la funzione di una chiave di licenza per eseguire il download dell'intero software tramite una connessione a internet.

La differenza rispetto a una copia digitale acquistata dall'eShop è che comunque per giocare dovrete obbligatoriamente inserire la cartuccia nella console e che volendo è possibile rivendere o prestare la vostra copia, in quanto la "chiave" all'interno della scheda non è monouso.

Diversi editori hanno scelto di pubblicare i loro giochi usando questo nuovo formato, ad esempio Bravely Defalult: Flying Fairy HD Remaster, Sonic X Shadow Generations, Street Fighter 6 e Yakuza 0: Director's Cut, per questioni di praticità (le schede standard possono immagazzinare massimo 64 GB di file) o di convenienza per il publisher. Tuttavia, non sono viste di buon occhio da una fetta considerevole di utenti in quanto eliminano la praticità delle normali copie fisiche, dipendono dalla connesione a Internet e remano in direzione opposta al concetto di preservazione dei videogiochi.

Nel caso di Star Wars Outlaws, anche le copie fisiche per PS5 e Xbox Series X|S richiedono una connessione a internet per l'installazione, tuttavia parte dei file di gioco è comunque presente sul disco, riducendo di conseguenza il peso totale dei file da scaricare. Vi ricordiamo che il debutto del gioco su Nintendo Switch 2 è fissato al 4 settembre.