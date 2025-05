Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PC Steam è al prezzo minimo storico con questa offerta

Se siete sempre stati giocatori PC e non avete ancora affrontato le avventure di Uncharted di Naughty Dog, allora dovete immediatamente rimediare. Il videogioco Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri si trova ora in promozione a circa 19€, un prezzo più basso del minimo storico di Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, ma quando raggiungerete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso: il motivo è che l'IVA viene mostrata unicamente al momento del pagamento. Il codice in offerta è valido per gli account europei.