La versione console migliore di Gears of War: Reloaded sarà probabilmente quella PS5 Pro

Gears of War: Reloaded è stato annunciato ieri per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Già l'arrivo su di una console PlayStation di una serie così identitaria per il mondo Xbox ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, anche se per Microsoft si tratta di un passaggio naturale, vista la conversione a editore multipiattaforma puro degli ultimi anni. Immaginiamo che anche la notizia che la versione console migliore sarà probabilmente quella PlayStation 5 Pro non sarà accolta con grandissima gioia.

Ottimizzato per PS5 Pro

Il comunicato stampa con l'annuncio del gioco non parlava di PlayStation 5 Pro. Naturalmente era ovvio che il gioco sarebbe stato compatibile con la console, ma non che fosse "PS5 Pro Enanched" o "Ottimizzato per PS5 Pro" (in italiano), come riportato chiaramente sul PlayStation Store.

La pagina di Gears of War: Reloaded su PlayStation Store

Inoltre, su PlayStation 5 in generale Gears of War: Reloaded avrà delle caratteristiche in più, grazie al supporto al DualSense, il controller della console: "Funzione di vibrazione ed effetto grilletto supportati (controller wireless DualSense)".

Tornando a PS5 Pro, l'ottimizzazione per la console di metà generazione significherà probabilmente che girerà a risoluzioni più alte e in maniera più fluida, considerando che è la più potente sul mercato. Forse, come accaduto con Forza Horizon 5, avrà anche dei dettagli in più.

Insomma, Xbox ha deciso di fare le cose per bene da editore multipiattaforma, supportando al massimo tutte le piattaforme su cui va a lanciare i suoi giochi, per quello che sembra essere un altro passo fuori dalla console war.