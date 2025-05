Nell'annuncio di Gears of War: Reloaded è spuntata fuori una piattaforma misteriosa, chiamata Xbox PC

Pochi minuti fa è stato annunciato Gears of War: Reloaded , edizione rimasterizzata del remake del primo capitolo della saga creata originariamente da Epic Games e attualmente nelle mani di The Coalition. Curiosamente, l'annuncio ha riportato tra le piattaforme " Xbox PC ", che molti non riescono a inquadrare. Di cosa si tratta?

Piattaforma misteriosa

Ora, nel comunicato ufficiale viene ribadita più volte l'esistenza di questa piattaforma, sia nel titolo dell'annuncio, sia nel riassunto, sia nel testo stesso.

Il titolo dell'annuncio di Gears of War: Reloaded

Quindi possiamo leggere più volte che Gears of War: Reloaded arriverà su "Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 e Steam" e che sarà disponibile dal lancio su Game Pass Ultimate o PC Game Pass." Inoltre supporterà Xbox Play Anywhere, quindi si potranno portare avanti indifferentemente i progressi su PC, cloud e console.

Detto questo, cosa potrebbe essere questa "Xbox PC"? Le ipotesi sono diverse. La prima è che si tratti di un ibrido tra una console portatile e un PC brandizzato Xbox. Una specie di Steam Deck, incentrato sul supporto al Game Pass e all'ecosistema di Microsoft. Se n'è parlato diverse volte negli scorsi anni e questo potrebbe essere il momento giusto. Che venga mostrata allo showcase Xbox di giugno?

Altra ipotesi è che si tratti di un rebranding del Windows Store, per cercare di dargli un po' di slancio, visto che non si è mai affermato su PC.

Naturalmente ribadiamo che si tratta soltanto di ipotesi e che, per ora, non c'è niente di confermato. Comunque sia, l'idea che stia per arrivare qualcosa di nuovo lato hardware da Xbox è suggestiva, vista anche la recente filosofia del marchio, che ormai si è data al publishing puro, come conferma anche l'arrivo della serie Gears of War su PlayStation 5.