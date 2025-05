Su Steam sono disponibili i saldi sui giochi de Il Signore degli Anelli

Warner Bros. Games propone su Steam i saldi "Spring in the Shire" (primavera nella Contea) con promozioni sui giochi basati sul franchise de Il Signore degli Anelli a prezzi invitanti.

In offerta anche i giochi LEGO

Sono in promozione anche i giochi LEGO realizzati da Traveller's Tale. Sia LEGO The Lord of the Rings che LEGO The Hobbit sono disponibili a 3,99 euro ciascuno, con uno sconto dell'80%. Oppure potrete acquistarli in un unico pacchetto a 6,62 euro.

Gandalf in LEGO Il Signore degli Anelli

Le promozioni saranno attive solo per pochi altri giorni, per la precisione fino a giovedì 8 maggio. Potrete accedere al catalogo delle offerte su Steam a questo indirizzo. Vi segnaliamo che al momento sullo store digitale di Valve sono attivi anche gli sconti sui giochi di Electronic Arts e quelli sull'intero franchise di Dark Souls di Bandai Namco e FromSoftware.