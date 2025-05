I giocatori sono tornati in massa su Star Wars Battlefront 2, indovinate perché?

Nonostante i suoi quasi 10 anni sul groppone, Star Wars Battlefront 2 ha recentemente ospitato una grande quantità di giocatori tornati attivi al suo interno: indovinate perché? Certamente, per via del 4 maggio, la giornata ufficiale di Star Wars.

Nonostante non si tratti probabilmente del gioco di Star Wars dal maggiore peso specifico o valore storico, si tratta ancora di un multiplayer godibile e abbastanza recente, con un supporto online ancora funzionante e dunque l'ideale per celebrare degnamente la ricorrenza del "May the Fourth".

Uscito originariamente nel 2017, in un periodo vicino a Star Wars Episodio 8, lo sparatutto di DICE rimane un tie-in convincente per la serie, e in effetti un titolo che resta particolarmente giocabile.